Політика Кая Каллас заявила, що Євросоюз вже на 80% виконав річний план поставки снарядів Україні

2025-06-26 08:26

Глава дипслужби Евросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС виконав на 80% свою обіцянку поставити українським військовим два мільйона снарядів у 2025 році, передає Укрінформ.

За словами Каллас, війна рф проти України буде однією з тем сьогоднішнього засідання Ради ЄС, і важливо продовжувати тиск на росію.

"Навіть попри те, що вся увага зараз прикута до того, що відбувається в Ірані й на Близькому Сході, у Києві щодня гинуть люди, тому що росія продовжує бомбардування. Ми маємо зберігати тиск на росію. Саме тому ми просуваємо 18-й пакет санкцій. Також ми повинні забезпечити військову підтримку для України", - сказала очільниця зовнішньої політики ЄС.

Нагадаємо, країни ЄС погодили створення фонду позик на €150 млрд, котрий дозволить державам-членам брати кредити у Брюсселя для закупівлі озброєння через спільні тендери.

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