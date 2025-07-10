Життя У Голосіївському районі Києва кілер впритул розстріляв полковника СБУ

2025-07-10 14:37

У Києві сталася стрілянина. У Голосіївському районі виявлено тіло загиблиго чоловіка. Про це повідомило столичне управління Нацполіції у четвер, 10 липня.

"Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням", – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Всі обставини події наразі встановлюються.

Тим часом полковник СБУ Роман Червінський у Телеграм повідомив подробиці: "Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер (полковник) Воронич Іван Іванович. Вічна памʼять, шана та честь! Людина, яка боролась з ворогом з 2014 року і був одним з тих хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків. Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу".

Також про вбивство полковника СБУ у Києві інформує РБК-Україна з посиланням на джерела.

У свою чергу Інтерфакс-Україна з посиланням на СБУ повідомляє, що за фактом убивства співробітника спецслужби в Голосіївському районі відкрите кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст.348 Кримінального кодексу України).