ВІЙНА В Україні Україна та рф домовилися про черговий обмін полоненими - повернуться додому 1200 захисників

2025-08-04 11:33

Україна та росія після третього раунду переговорів в Стамбулі домовилися про обмін 1200 полонених. Над списками людей, яких можуть обміняти, працюють. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Telegram.



Голова держави провів зустріч з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Вони обговорили переговорний трек, а саме - виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі.



"Серед ключових питань - продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником", - зазначив президент.



Зеленський додав, що Україна також працює, щоб розблокувати повернення цивільних, з'ясовують дані по кожному прізвищу.



Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, зокрема контакти з американською стороною, та про зусилля для повернення дітей, які були викрадені й вивезені на росію.



Зеленський та Умєров також обговорили наступні засідання Ставки верховного головнокомандувача. На них будуть розглянуті підготовка енергетики та всієї критичної інфраструктури до опалювального сезону, розвиток української ППО та далекобійні удари по російській логістиці.



"Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно", - заявив Зеленський.