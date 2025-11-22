ВІЙНА В Україні Кирило Буданов повідомив, скільки бійців із полку Азов уже вдалося повернути з російського полону

2025-11-22 10:31

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що понад 200 бійців із полку Азов уже вдалося повернути з російського полону. Загалом у полон потрапили трохи більше ніж 800 військових із цього підрозділу, повідомляє Суспільне.

За словами Буданова, повернення полонених військових продовжується, однак є певні категорії, визволення яких ускладнене. Зокрема, це стосується бійців Азову. Він зазначив, що сказати, ніби цих бійців зовсім не віддають, було б неправильно, однак Росія створює значні перешкоди: передає "азовців" невеликими групами та штучно затягує процес.

За словами очільника ГУР, такі дії спрямовані на те, щоб викликати напругу в українському суспільстві.

Також глава розвідки розповів, що є й перелік осіб, який росіяни хочуть повернути й надали відповідний список українській стороні: "Це здебільшого, ну, так ми їх умовно називаємо, шпигуни. Такі люди є. Серед них є кілька людей високого статусу. Тобто, є з чим працювати".

subscriber subscriber

Еще по теме

Сколько обходится врагу каждый день войны в Украине - раскрыты реальные цифры

2025-02-28 08:26

Кирилл Буданов считает, что Украина и рф в 2025 году могут достичь режима прекращения огня

2025-02-21 08:26

Глава ГУР подтвердил, что враг использует для ударов переданные Украиной в 90-е годы ракеты и самолеты

2024-11-29 17:29

роССия разработала план уничтожения украинцев еще до начала войны – Буданов

2024-11-24 13:30

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Кирило Буданов повідомив, скільки бійців із полку Азов уже вдалося повернути з російського полону

2025-11-22 10:31

Володимир Зеленський заявив, що росія ніколи не зупиниться сама, їхня мета - продовжувати вбивства

2025-11-20 09:27

ЗМІ Мирний план США включає відмову України від територій, деяких видів зброї та скорочення ЗСУ

2025-11-20 08:26

Ворог значно посилив наступ на Гуляйполе та Костянтинівку - DeepState

2025-11-19 16:47
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Кирило Буданов повідомив, скільки бійців із полку Азов уже вдалося повернути з російського полону 2025-11-22 10:31
Володимир Зеленський заявив, що росія ніколи не зупиниться сама, їхня мета - продовжувати вбивства 2025-11-20 09:27
ЗМІ Мирний план США включає відмову України від територій, деяких видів зброї та скорочення ЗСУ 2025-11-20 08:26
Ворог значно посилив наступ на Гуляйполе та Костянтинівку - DeepState 2025-11-19 16:47