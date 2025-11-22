ВІЙНА В Україні Кирило Буданов повідомив, скільки бійців із полку Азов уже вдалося повернути з російського полону

2025-11-22 10:31

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що понад 200 бійців із полку Азов уже вдалося повернути з російського полону. Загалом у полон потрапили трохи більше ніж 800 військових із цього підрозділу, повідомляє Суспільне.



За словами Буданова, повернення полонених військових продовжується, однак є певні категорії, визволення яких ускладнене. Зокрема, це стосується бійців Азову. Він зазначив, що сказати, ніби цих бійців зовсім не віддають, було б неправильно, однак Росія створює значні перешкоди: передає "азовців" невеликими групами та штучно затягує процес.



За словами очільника ГУР, такі дії спрямовані на те, щоб викликати напругу в українському суспільстві.



Також глава розвідки розповів, що є й перелік осіб, який росіяни хочуть повернути й надали відповідний список українській стороні: "Це здебільшого, ну, так ми їх умовно називаємо, шпигуни. Такі люди є. Серед них є кілька людей високого статусу. Тобто, є з чим працювати".