ВІЙНА В Україні Безпекова інструкція на випадок надзвичайної ситуації в енергетиці - як підготуватися та не замерзнути

2026-01-24 14:40

Зробіть запас води та харчів на 3-5 діб, необхідних ліків та підготуйте валізу першої необхідності, — застереження підготовки від МВС через надзвичайну ситуацію в енергетиці.

▪️ У валізі першої необхідності мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, засоби особистої гігієни та готівка.

▪️Перевірте рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального.

▪️Забезпечте для домашніх тварин запас корму.

▪️Будьте готові до посилених заходів безпеки: подбайте про безпеку дітей і обмежте перебування на вулиці в темну пору доби.

▪️Не намагайтеся обігріти всю квартиру — перебувайте в одній кімнаті. Одягайтеся у кілька шарів одягу та використовуйте грілки.