2026-03-03 20:50

Дружина та батько очільника ГСУ СБУ Андрія Швеця володіють ділянками в “Золоче” під Києвом - Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про отримання анонімного листа з інформацією щодо можливих статків родини керівника Головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця. https://t.me/oleksiihoncharenko/53204

«Отримав анонімний лист з деталями про родину керівника Головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця. У листі мова йде про статки родини Швеця», – написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

За словами депутата, у зверненні стверджується, що сам Швець формально «не має ні майна, ні авто, ні бізнесу». «Був співзасновником ТОВ “Правова та економічна безпека” у 2016-му, але фірма проіснувала рік. Потім в нього був ФОП у сфері права з квітня по жовтень 2019-го – і теж закрився», – процитував парламентар.

Водночас у листі йдеться про майно, оформлене на родичів. «Його дружина та батько володіють двома земельними ділянками в елітному котеджному містечку “Золоче” під Києвом. Ділянки придбали в жовтні 2019-го, саме коли Швець став виконуючим обовʼязки ГСУ СБУ», – зазначив Гончаренко.

Окремо депутат звернув увагу на статус призначення посадовця. «Посада начальника ГСУ СБУ вимагає указу Президента і публічної декларації. Проте Швець з липня 2019-го по жовтень 2023-го був лише виконувачем обов’язків (в.о.), призначений внутрішнім наказом екс-голови СБУ Бакановим, без указу Зеленського і, що найголовніше, без обов’язку подавати публічну декларацію. Лише в жовтні 2023-го його призначили повноцінно указом», – наголосив народний депутат.

Гончаренко також нагадав, що раніше журналісти проєкту Схеми оприлюднювали розслідування щодо статків родини Швеця.

«В той же час ми дуже чекаємо пана Швеця на засіданні ТСК 9 березня, де він міг би підтвердити або спростувати інформацію з цього листа. Ми би дуже хотіли почути його позицію!» – додав парламентар.