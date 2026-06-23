Життя Джеремі Кларксон вперше зізнався, що бореться з агресивною формою онкологічного захворювання

2026-06-23 16:43

Британський телеведучий і журналіст Джеремі Кларксон повідомив, що бореться з онкологічним захворюванням. У зірки культового автомобільного шоу Top Gear діагностували рак простати. Про свій стан 66-річний ведучий розповів у новому епізоді програми Clarkson's Farm.

За словами Кларксона, лікарі виявили у нього агресивну форму раку, однак захворювання вдалося діагностувати на ранній стадії.

"Я зник минулого тижня, і мені зробили біопсію, і це рак, і він агресивний, але це ще дуже рання стадія. Мені зробили операцію, і я просто сподіваюся, що вона спрацювала, ми ще не знаємо", - поділився Кларксон.

Телезірка також зазначив, що знав про свій діагноз ще з травня, однак лише зараз вирішив розповісти про це публічно.

Шанувальники вже висловили підтримку ведучому та побажали йому якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, Джеремі Кларксон є одним із найвідоміших телеведучих Великої Британії. Світову популярність він здобув завдяки автомобільному шоу Top Gear, яке багато років вів разом із Джеймсом Меєм та Річардом Гаммондом. Після відходу з проєкту телеведучий продовжив кар'єру та став зіркою популярного шоу Clarkson's Farm, присвяченого його життю на фермі.