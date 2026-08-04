Життя Пасажир Ryanair вимагає компенсації після інциденту з розбитим ілюмінатором

2026-08-04 08:23

61-річний громадянин Сербії Любіша Карович, якого під час польоту на рейсі Ryanair ледь не висмоктало назовні через розбитий ілюмінатор, офіційно заявив про намір вимагати значної фінансової компенсації від авіакомпанії через отримані травми та бездіяльність екіпажу.

Під час рейсу із Салонік до Меммінгена на висоті близько 4,6 км чоловіка ледь не витягнуло з літака.

Його втримали дружина та інші пасажири, після чого літак екстрено повернувся до Салонік.

Пасажир отримав травми шиї, плеча та опіки.

Лоукостер Ryanair обмежився лише автоматичними електронними листами з пропозицією безкоштовно перебронювати квитки на інший рейс.

Фінансовий директор перевізника заявив, що говорити про виплати «ще занадто рано».

Офіційні представники захищають екіпаж, зазначаючи, що пілоти та бортпровідники виконали всі протоколи безпеки й успішно посадили судно.

Розслідуванням авіаподії наразі займається Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB).

А от адвокати потерпілого готують масштабний судовий позов.

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