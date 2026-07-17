Життя Співачка Камалія вперше відверто розповіла про життя та поділ статків після розлучення

2026-07-17 10:29

Співачка Камалія вперше відверто розповіла про життя після розлучення з бізнесменом Мохаммадомом Захуромом. В інтерв'ю Марічці Довбенко виконавиця зазначила, що вони із колишнім чоловіком не влаштовували гучного поділу статків. За словами Камалії, Захур продовжує її підтримувати, тому вона не хвилюється за своє майбутнє.

"Не думаю, що піду на вулицю", - сказала співачка, коментуючи питання забезпечення після розлучення.

Артистка також наголосила, що вони з ексчоловіком залишаються в хороших взаєминах насамперед заради спільних доньок. Камалія зазначила, що Захур бере активну участь у вихованні дітей, а вони й надалі підтримують постійне спілкування.

За словами співачки, після розлучення вони зберегли взаємну повагу та намагаються вирішувати всі питання цивілізовано, без публічних суперечок.

Нагадаємо, Камалія та Мохаммад Захур оголосили про розлучення у 2023 році після 20 років шлюбу. У колишнього подружжя є дві доньки-близнючки - Арабелла та Мірабелла. Попри завершення стосунків, вони неодноразово заявляли, що залишаються близькими людьми та разом виховують дітей.