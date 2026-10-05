ВІЙНА В Україні Сьогодні в Швеції та Норвегії стартує Нобелівський тиждень 2026

2026-10-05 16:02

В Швеції та Норвегії стартує Нобелівський тиждень, в рамках якого стануть відомі лауреати цієї престижної премії за 2026 рік. Про це повідомляє сайт Фундації Нобеля.

Сьогодні Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосить імена лауреатів у галузі фізіології або медицини.

У вівторок, 6 жовтня, будуть оголошені лауреати у фізиці, у середу, 7 жовтня, - у хімії, а в четвер, 8 жовтня, - у літературі.

Зазначається, що вже цієї п’ятниці, 9 жовтня, в столиці Норвегії Осло назвуть лауреата премії за сприяння мирному процесу.

Лауреат премії з економіки в пам’ять про Альфреда Нобеля буде оголошений у столиці Швеції 12 жовтня.

Як раніше повідомлялося, Нобелівська премія - одна з найвищих міжнародних нагород, яка щороку присуджується за видатні наукові дослідження, революційні відкриття або значний внесок у культуру та розвиток суспільства. Сума премії варіюється в залежності від доходів Фундації Нобеля. Цьогоріч вона становитиме 12 млн шведських крон (близько $1,2 млн). Переможці також отримують золоту медаль у 18 каратів і диплом.

Церемонія вручення премії миру відбудеться в Осло, а лауреатів в інших категоріях нагороджуватиме король Швеції в Стокгольмському концертному залі 10 грудня - в річницю смерті Альфреда Нобеля.