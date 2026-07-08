ВІЙНА В Україні В Україні пропонують ввести 4-денний робочий тиждень без зменшення зарплати

2026-07-08 11:29

В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень зі збереженням повної заробітної плати.

Відповідна петиція з’явилася на сайті електронних петицій.

Автори ініціативи пропонують скоротити робочий час до 32 годин на тиждень, не зменшуючи зарплату працівникам.

На їхню думку, такий формат допоможе:

знизити рівень професійного вигорання

покращити фізичне й психологічне відновлення в умовах війни

підвищити продуктивність праці

наблизити український ринок праці до сучасних європейських стандартів

Також пропонується спочатку провести державний пілотний проєкт у визначених галузях, бюджетних установах і приватних компаніях.

Після оцінки результатів — розглянути можливість поширення такого формату на всю країну.