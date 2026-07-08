В Україні пропонують ввести 4-денний робочий тиждень без зменшення зарплати

В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень зі збереженням повної заробітної плати.
Відповідна петиція з’явилася на сайті електронних петицій.
Автори ініціативи пропонують скоротити робочий час до 32 годин на тиждень, не зменшуючи зарплату працівникам.
На їхню думку, такий формат допоможе:
Також пропонується спочатку провести державний пілотний проєкт у визначених галузях, бюджетних установах і приватних компаніях.
Після оцінки результатів — розглянути можливість поширення такого формату на всю країну.