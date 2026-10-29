Спорт 48-річний Ліонель Скалоні продовжить тренувати футбольну збірну Аргентини

2026-10-29 10:34

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні продовжить свою роботу з національною командою.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, 48-річний фахівець досяг угоди з аргентинською футбольною асоціацією про новий контракт, який діятиме до липня 2030 року.

Поточний договір з аргентинським тренером розрахований до грудня 2026 року.

Нагадаємо, що Скалоні очолив збірну Аргентини у 2018 році. Під його керівництвом національна команда здобула титул чемпіона світу на турнірі в Катарі-2022, двічі перемогла на Копа Америка у 2021 та 2024 роках і виграла Фіналіссіму у 2022 році.

На чемпіонаті світу 2026 року аргентинська збірна стала срібним призером, поступившись у фіналі Іспанії (0:1 д.ч.).

Усього під керівництвом Скалоні команда провела 105 матчів, у яких здобула 81 перемогу, зазнала десять поразок і 14 разів зіграла внічию.