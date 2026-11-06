ВІЙНА В Україні Через тривалі блекаути ДСНС розгортає мобільні пункти допомоги - що там доступне

2026-11-06 16:12

Державна служба з надзвичайних ситуацій розгортатиме мобільні пункти допомоги у разі відсутності електроенергії понад 24 години.

Йдеться про райони, де проживають більш як 30 тисяч родин.

Через масштабні російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України ситуація залишається вкрай складною.

Тому ДСНС разом із міською владою розгортають намети та додаткові точки підтримки для населення.

Що доступно в мобільних пунктах ДСНС

• Зарядка ґаджетів:

Можна підзарядити мобільні телефони, павербанки та інші невеликі пристрої.

• Зв'язок:

У наметах забезпечено безплатний доступ до Wi-Fi.

• Обігрів та відпочинок:

Пункти обладнані автономними джерелами тепла, де можна зігрітися та випити гарячого чаю.

Де знайти найближчий пункт

Актуальну інформацію про розташування та графік роботи стаціонарних і мобільних Пунктів незламності можна перевірити онлайн через:

1. Застосунок «Дія»

2. Міські інформаційні сервіси (наприклад, Київ Цифровий для столиці)

3. Офіційні ресурси ДСНС України

Наприклад, у Києві перші мобільні намети оперативно встановили в Оболонському, Голосіївському та Подільському районах.

Також в Ірпінській громаді Київщини через тривалі знеструмлення відкрили додаткові мобільні точки зарядки у парках «Центральний» та «Мами».