ВІЙНА В Україні За передачу банківських карт і рахунків в Україні ввели кримінальну відповідальність

2026-11-16 16:15

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 16013, який запроваджує кримінальну відповідальність для так званих «дропів» та організаторів шахрайських схем за передачу чи використання банківських карток і рахунків у злочинних цілях.

Основні положення та покарання

Документ, ухвалений Верховною Радою 28 жовтня 2026 року, доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 201-1.

Відповідальність настає лише у випадку, якщо картку, реквізити чи доступ до рахунку передають або використовують із метою вчинення шахрайства чи іншого злочину.

Залежно від тяжкості порушення та ролі у схемі передбачені такі санкції:

• Передача власної картки або доступу до рахунку. Штраф від 5 100 до 17 000 грн (300–1 000 неоподатковуваних мінімумів).

• Отримання, придбання, зберігання або збут чужих карток для шахрайства. Штраф від 51 000 до 85 000 грн, обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років.

• Незаконне заволодіння чужими картками чи доступом до рахунків. Штраф від 68 000 до 136 000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

• Повторне порушення або дії організованої групи. Штраф від 85 000 до 170 000 грн або позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

Додаткові норми

• Людина, яка вперше передала власну картку чи доступ до рахунку (перша частина статті), може уникнути покарання, якщо добровільно повідомить про це правоохоронців та активно сприятиме розкриттю злочину.

• Документ дозволяє застосовувати заходи кримінально-правового характеру до юридичних осіб, якщо такі дії вчиняють їхні уповноважені представники в інтересах компанії.

• Закон спрямований на перекриття фінансової інфраструктури шахрайських кол-центрів та наближення законодавства України до Директиви ЄС 2019/713 щодо боротьби з шахрайством із безготівковими платіжними засобами.