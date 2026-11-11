В Україні готують нові податкові правила для ФОП - що та як зміниться

В Україні можуть змінити податкові правила для ФОП і бізнесу.
Про це повідомляє Мінфін.
Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який передбачає наступні зміни.
Перевірки
Поріг для позапланових перевірок з окремих підстав щодо ПДВ хочуть підвищити зі 100 тис. до 1 млн грн.
Звітність ФОП
Платники ПДВ зможуть обирати між місячною та квартальною звітністю.
Автоматизація
Декларації та податкові накладні планують заповнювати автоматично.
Продаж авто й телефонів
У накладних можуть зробити обов’язковим зазначення VIN-коду автомобіля та IMEI смартфона.
Законопроєкт уже пройшов перше читання. Попереду — остаточне голосування у Верховній Раді.