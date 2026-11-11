Економіка В Україні готують нові податкові правила для ФОП - що та як зміниться

2026-11-11 11:28

В Україні можуть змінити податкові правила для ФОП і бізнесу.

Про це повідомляє Мінфін.

Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який передбачає наступні зміни.

Перевірки

Поріг для позапланових перевірок з окремих підстав щодо ПДВ хочуть підвищити зі 100 тис. до 1 млн грн.

Звітність ФОП

Платники ПДВ зможуть обирати між місячною та квартальною звітністю.

Автоматизація

Декларації та податкові накладні планують заповнювати автоматично.

Продаж авто й телефонів

У накладних можуть зробити обов’язковим зазначення VIN-коду автомобіля та IMEI смартфона.

Законопроєкт уже пройшов перше читання. Попереду — остаточне голосування у Верховній Раді.



