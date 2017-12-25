Политика Москва обвинила миссию ОБСЕ во вмешательстве в президентские выборы Путина

2017-12-26 08:39 863

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила об иностранном вмешательстве в выборы президента РФ.

"Берется какая-то ситуация, интерпретируется совершенно не так, как на самом деле было, потом это начинает тиражироваться... Создается ... мощный информационный мусор, который направлен на то, чтобы показать, что выборы нечестные, все там (в РФ) плохо. И по наблюдателям, которые тоже приезжали и от миссии ОБСЕ, тоже там были достаточно интересные ситуации. Когда их интересовали вещи, очень далекие от выборов. Такие моменты приходилось предупреждать", - заявила Памфилова.

Также она отметила, что ЦИК готов к возможным разговорам о "непрозрачности подсчетов".

"У нас более 90 тысяч камер, прямая трансляция в интернете, любой может видеть", - отметила она.

"Мы увеличим практически в 2,5 раза комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые быстро считают голоса",- отметила председатель ЦИК и добавила, что процесс проверки подписей кандидатов также максимально прозрачен и идет "под камеру".

Напомним, очередные выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией.