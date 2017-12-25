Политика Как работает путинская пропаганда: почти 60% россиян уже жалеют о распаде СССР

2018-01-01 12:46 553

Похоже, кремлевская пропаганда делает свое черное дело. В России за последние годы рекордно выросла доля населения, которая жалеет о распаде СССР (58%).

Как говорят результаты последних соцопросов, основная доля сожалеющих - люди от 35 лет и старше.

С 2014 года доля сожалеющих выросла на 4%.

Среди тех, кто сожалеет о распаде СССР, 54% расстроены тем, что "разрушена единая экономическая система", треть – тем, что "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе", столько же тем, что "возросло взаимное недоверие, жестокость". 25% опрошенных сожалеют о том, что "утрачено чувство, что ты повсюду как дома".

Вероятно, в России уже забыли о зверствах НКВД, Гулаге, политических репрессиях, тотальном дефиците всего - от простейших продуктов питания до одежды.

По мнению половины россиян, распада Советского Союза можно было бы избежать, свидетельствует опрос. В том, что он был неизбежен, уверены 29% респондентов.

Согласно прошлогоднему опросу, более половины россиян сожалели о распаде СССР. Однако лишь 12% респондентов выступили за восстановление Советского Союза в прежнем виде.