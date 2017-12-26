Политика Прогиб засчитан: Молдова навязчиво налаживает отношения с Москвой

2018-01-03 12:44 1949

Как оказалось, невзирая на поддерживаемый Москвой давний конфликт в Приднестровье, власти Молдовы всячески стремятся наладить отношения с Кремлем. Для этого официальный Кишинев даже разработал два сценария.

"Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий, и я очень надеюсь, что удастся это осуществить, — сразу после новогодних праздников… Мы попытаемся и сделаем все возможное, чтобы урегулировать проблемы сразу после Нового года. Я поговорил с премьер-министром и спикером парламента Молдовы, и, насколько я понимаю, у них есть открытость и желание двигаться вперед", – заявил молдавский лидер Игорь Додон.

По словам президента Молдовы, второй вариант – урегулирование после парламентских выборов, которые пройдут во второй половине 2018 года. Додон ожидает, что его партия выиграет эти выборы – и правительство будет сформировано из его единомышленников.

Также он рассчитывает на то, что решение о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет принято уже весной 2018 года.