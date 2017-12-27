Украина В Высоком суде Лондона сегодня уже три иска против Коломойского и Боголюбова

2017-12-27 12:43 219

По информации СМИ к олигархам есть претензии по поводу невыплаты многомиллионной оговоренной доли при совместном инвестировании, обвинение в мошенничестве, а также уже широко известное разбирательство по факту вывода огромных сумм из ПриватБанка перед его национализацией.

Так Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов являются ответчиками по трем искам в Высоком суде Лондона.

Как сообщает ZN.UA, кроме ПриватБанка, который обвинил своих экс-владельцев в мошенничестве, претензии бизнесменам предъявляют Вадим Шульман и нефтяная компания Татнефть.

По информации издания, Шульман обвиняет Коломойского и Боголюбова в невыплате ему 28,5 миллиона долларов, которые он потратил сверх своей оговоренной доли при совместном инвестировании в сталелитейную компанию в США.

В 2001 году Шульман купил сталелитейный завод Уоррена примерно за 28,5 миллиона долларов, восстановил его работу, а к 2006 году решил повысить капитализацию, пригласив Коломойского и Боголюбова инвестировать средства.

Стороны договорились внести в капитал завода по 30 миллионов долларов, при этом Шульман должен был получить компенсацию за первоначальную инвестицию.

Войдя в долю предприятия инвесторы якобы стали использовать его в своих схемах, связанных с кредитованием. Капитализация предприятия стремительно уменьшилась, а о выплате Шульману первоначальной инвестиции вообще забыли.

Татнефть также обвиняет Коломойского, Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко в мошенничестве.

В октябре компания выиграла апелляцию по этому делу и теперь Высокий суд Лондона, ранее отклонивший иск Татнефти, обязан рассматривать дело о возмещении вреда, нанесенного компании вследствие хищения денег, предназначенных для оплаты поставок нефти на Кременчугский НПЗ в 2007 году.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк начал судебное разбирательство против своих бывших владельцев и руководителей в Высоком суде Лондона.

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