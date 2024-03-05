Жизнь По делу олигарха Коломойского допрошено уже более 100 свидетелей

2024-03-05 09:24

В деле Игоря Коломойского детективы Бюро экономической безопасности допросили более 100 человек. Об этом сообщил и.о. руководитель Бюро Андрей Пащук, пишет прес-сслужба БЭБ.

Сообщается, что среди допрошенных есть бывшие и действующие работники ПриватБанка: инкассаторы, кассиры и менеджеры.

Отмечается также, что проведены две экспертизы, и еще две – это комплексная инженерно-техническая и судебно-экономическая экспертизы – назначены.

"Схема, которую расследует БЭБ, очень сложна, в ней задействовано более 10 субъектов хозяйствования, в том числе четыре коммерческих банка. К тому же события отсрочены по времени, а вокруг самого расследования много манипуляций, в том числе и медийных!", – добавил Пащук.

Напомним, 2 сентября Шевченковский райсуд арестовал олигарха на 60 суток с возможностью внесения рекордного залога. Затем суд еще несколько раз продолжал арест, немного снизив сумму залога.

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