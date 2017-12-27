Политика Один за всех: составлен рейтинг главных кнопкодавов Верховной Рады VIII созыва

2017-12-28 08:11 759

За год в парламенте зафиксировано рекордное число кнопкодавств за время работы Рады VIII созыва. 73 народных депутатов поймали на 265 случаях нечестного голосования.

По данным общественного движения "Чесно", больше всего кнопкодавили представители группы "Видродження" (75 зафиксированных фактов), "Блока Петра Порошенко" (55), "Народного фронта" (46) и группы "Воля народа" (41).

"Безусловным лидером по неличному голосованию в этом году оказался Антон Яценко из группы “Видродження” – на его счету по меньшей мере 23 кнопкодавства, причем часто он голосует сразу за нескольких коллег. Андрей Шинькович из “Блока Петра Порошенко” кнопкодавил как минимум 17 раз. На третьем месте – Василий Гуляев из группы “Видродження”", - говорится в сообщении "Чесно".

Уточняют, что больше всего депутаты кнопкодавили в ноябре и декабре – в каждом из этих месяцев были зафиксированы по 72 факта кнопкодавства.

Напомним, ст. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций депутатам за нарушение этой нормы.

Итак, знакомьтесь, главные "голосовальщики" парламента:

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