Политика Глава МИД Германии заявил о вводе миротворцев на всю территорию Донбасса.

2018-01-04 11:12 919

Мандат вооруженной миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю территорию Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

"Должна быть вооруженная и сильная миротворческая миссия ООН, которая будет находиться на оккупированной территории, а не охранять только в виде немногочисленной группы представителей ОБСЕ", – сказал Габриэль.

По его словам, если миссия будет размещена только на линии соприкосновения, на чем настаивает Россия, то это будет "новой границей" в Украине.

Напомним, Украина исключает возможность участия России в будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе.