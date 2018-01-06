Украина Названо условие абсолютно счастливого воскресенья: гороскоп 7 января

2018-01-07 13:30 1220

 

От нынешнего праздничного воскресенья можно ожидать много благоприятных событий. 20-е лунные сутки можно считать счастливыми абсолютно для всех людей, при условии, что "во главу угла" все участники событий ставят справедливость и мудрость.

ОВЕН Это особый день, подходящий для получения новых сокровенных знаний и жизненного опыта.

ТЕЛЕЦ В эти лунные сутки вы можете найти в себе новый талант или другим образом усовершенствовать себя.

БЛИЗНЕЦЫ Поговорите с родственниками и близкими людьми на общие важные для вас темы, но от споров лучше воздержаться.

РАК Несмотря на препятствия, возникшие ранее, в этот день вы сумеете изменить ситуацию к лучшему.

ЛЕВ Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности.

ВЕСЫ Ваш успех в этот день будет напрямую зависеть от умения проявлять гибкость в общении, способности слушать и слышать.

СКОРПИОН Наступило время для восстановления и укреплении старых связей и оказания помощи близким.

СТРЕЛЕЦ Быстрота реакции, способность находить решения в безвыходных ситуациях и интуиция помогут вам в этот день.

КОЗЕРОГ В воскресенье вы можете получить заманчивое предложение поучаствовать в интересом для вас деле.

ВОДОЛЕЙ Несмотря ни на что праздники продолжаются, и вам надо просто поверить в чудеса.

РЫБЫ Позитивный настрой и юмор помогут вам ощутить от этого дня максимум пользы и удовольствия.

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