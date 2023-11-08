ВОЙНА В Украине Зеленский назвал условие для ускорения контрнаступления ВСУ

2023-11-08 22:15

Вооруженным силам Украины для ускорения контрнаступления нужно ПВО. Поскольку Россия контролирует украинское небо.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не имеем достаточно средств ПВО, поэтому Россия контролирует небо. Что будет когда у нас будет достаточно средств ПВО от наших партнеров? Наши войска уйдут. Нет, они побегут вперед, и это (контрнаступление - ред.) пойдет быстрее. Потому что мы не можем использовать наших людей, как мясо, как делают россияне", - заявил он.

Зеленский добавил, что пока россияне контролируют небо, а у Украины нет достаточно защиты, то ВСУ не могут продвигаться вперед быстро.

"Наш топ-1 запрос к партнерам - это уравновесить наши силы в небе. Мы должны долго ждать F-16 из-за тренировок и так далее, а ПВО - это более быстрое решение вопроса. Я говорил об этом с (президентом США Джо, - ред.) Байденом - не давать ПВО (из-за дефицита, - ред.), а изготавливать вместе. Оно дорогое, и нам не нужны подарки. И это важно, это также рабочие места", - заявил он.

Президент призвал партнеров дать Украине ПВО на зиму.

"Наш месседж миру, США, Европе, Азии дать нам ПВО, арендовать, особенно на зиму", - подчеркнул он.

Контрнаступление Украины

Этим летом украинские защитники перешли к контрнаступлению сразу на нескольких участках фронта. Активные бои шли в Запорожской области, а именно в направлении Мелитополя и Бердянска. Удалось уволить ряд населенных пунктов.

Однако сейчас контрнаступление почти приостановилось. Одной из главных причин стали минные поля и линии обороны россиян.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.