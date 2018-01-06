Политика Мигранты в Польше: в Украине ответили за «сотни тысяч беженцев»

2018-01-07 12:00 1055

 

Все заявления о сотнях тысяч украинских беженцев в Польше являются манипуляцией

Об этом заявила и.о. председателя Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Мария Ионова.

Нардеп сообщила, что следует отличать заробитчан от беженцев.

«Беженцами сознательно называют граждан Украины, которые из-за проблем сугубо экономического характера, а не политического или иного, выехали на заработки в Польшу…. Также среди тех, кто выехал в соседнюю страну, есть отдельный сегмент граждан, которые, будучи этническими поляками, решили воспользоваться предложением польского правительства «о карте поляка» и переехать на постоянное место жительство в Польшу», — отметила Ионова.

Политик не понимает, зачем тему с «беженцами» раскачивает правящая партия «Право и Справедливость».

«Возможно, такой откровенно недружелюбной в адрес Украины риторикой, пытается решить собственные проблемы в рамках ЕС, оградить Польшу от мигрантов и беженцев из третьих стран, обеспечить защиту от настоящих беженцев из зон конфликтов на Ближнем Востоке, которых она отказывается принимать у себя как страна ЕС», — считает нардеп.

Напомним, премьер-министр Матеуш Моравецкий озвучил цифру украинцев, которые переехали в Польшу.

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