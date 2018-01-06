Украина Как будет работать транспорт в Киеве на Рождество

2018-01-07 00:03 854

"Киевпасстранс" опубликовал полный список изменений в работе общественного транспорта во время празднования Рождества на Софийской, Михайловской площадях и Владимирском проезде.

Запланировано продолжение на 3 часа работы троллейбусных, трамвайных и автобусных маршрутов обычного режима движения и автобусов в режиме маршрутного такси, трассы движения которых проходят возле станций метрополитена.

Работу фуникулера в ночь с 6 на 7 января продлили до 2 часов.

Полный список маршрутов, которые будут работать в рождественскую ночь:

Троллейбусные маршруты

№3 станция метро "Дворец спорта" - Железнодорожный массив. Количество троллейбусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 4:00.

№5 площадь Льва Толстого - улица Белицкая. Количество троллейбусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 3:55

№8 площадь Льва Толстого - улица Смилянская. Количество троллейбусов на маршруте - 2. Последнее отправление от метро - 4:30.

№12 улица Смолича - Железнодорожный вокзал. Количество троллейбусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 4:10.

№14 железнодорожный вокзал "Центральный" - Ботанический сад. Количество троллейбусов на маршруте - 2. Последнее отправление от метро - 4:45.

№18 Воздухофлотский путепровод - станция метро "Лукьяновская" - улица Сошенко. Количество троллейбусов на маршруте - 3. Последнее отправление от метро - 4:45

№23 Лукьяновская площадь - улица Академика Туполева. Количество троллейбусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 4:00

№24 улица Северная - проспект Свободы. Количество троллейбусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 4:10.

№26 станция метро "Нивки" - проспект Свободы. Количество троллейбусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 3:50.

№30 Кадетский гай - улица Милославская. Количество троллейбусов на маршруте - 3. Последнее отправление от метро - 4:05.

№32 улица Северная - улица Сошенко. Количество троллейбусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 4:10.

№37 станция метро "Лесная" - улица Милославская. Количество троллейбусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 4:00.

№38 станция метро "Выдубичи" - Музей истории Великой Отечественной войны. Количество троллейбусов на маршруте - 2. Последнее отправление от метро - 4:00.

№41 станция метро "Святошин" - улица Тулузы. Количество троллейбусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 4:10.

№45 станция метро "Выставочный центр" - станция метро "Васильковская". Количество троллейбусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 4:30.

№50 станция метро "Лыбедская" - улица Милославская. Количество троллейбусов на маршруте - 2. Последнее отправление от метро - 3:35.

Автобусные маршруты

№8т станция метро "Позняки" - улица Славгородская. Количество автобусов на маршруте -1. Последнее отправление от метро - 4:00.

№17 станция метро "Харьковская" - улица Драгоманова. Количество автобусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 3:55.

№20 станция метро "Лыбедская" - Корчеватое. Количество автобусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 3:55.

№21 станция метро "Петровка" - улица Милославская. Количество автобусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 4:10.

№23 улица Салютная - улица Симиренко. Количество автобусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 3:50.

№37 станция метро "Святошин" - жилой массив "Западный". Количество автобусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 3:55.

№48 станция метро "Левобережная" - гостиница "Славутич". Количество автобусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 3:55.

№51 станция метро "Красный Хутор" - станция метро "Лыбидская". Количество автобусов на маршруте -2. 4:00

№55 станция метро "Дворец спорта" - Дарницкая площадь. Количество автобусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 4:20.

№69 станция метро "Дворец спорта" - улица Литвиненко-Вольгемут. Количество автобусов на маршруте - 2. Последнее отправление от метро - 3:35.

№99 станция метро "Минская" - Минский массив. Количество автобусов на маршруте - 2. Последнее отправление от метро - 3:50.

№101 станция метро "Петровка" - улица Милославская (Радунская). Количество автобусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 3:50.

№102 Кинотеатр "Братислава" - массив Виноградарь. Количество автобусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 3:55.

№104 станция метро "Харьковская" - Бортничи (ФАП). Количество автобусов на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 4:00.

№114 улица Милославская - железнодорожный вокзал "Центральный". Количество автобусов на маршруте - 3. Последнее отправление от метро - 3:50.

Трамвайные маршруты

№1 станция "Старовокзальная" - станция "Кольцевая дорога". Количество трамваев на маршруте - 2. Последнее отправление от метро - 4:35.

№3 кольцевая дорога - станция "Старовокзальная". Количество трамваев на маршруте - 2. Последнее отправление от метро - 4:00.

№28 станция метро "Лесная" - улица Милославская. Количество трамваев на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 4:20.

№29 станция метро "Бориспольская" - станция метро "Лесная". Количество трамваев на маршруте -1. Последнее отправление от метро - 4:00.

№33 ДВРЗ - улица Александра Сабурова. Количество трамваев на маршруте - 1. Последнее отправление от метро - 4:30.

Также в рождественскую ночь продолжается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, среди них: №150, №155, №157, №166, №181, №182, №183, №193, №208, №220, №433, №500, №502, №516, №530, №537, №550, №586.