Политика Минбезопасности Израиля значительно расширило списки персон нон-грата

2018-01-08 15:46 656

Министерство по безопасности и стратегическим вопросам Израиля обнародовало список из 20 неправительственных организаций, представителям которых запретили въезд в страну.

Как утверждают власти страны, внесенные в список организации призвали к бойкоту страны из-за ее политики в отношении Палестинских территорий.

"Мы перешли от обороны к наступлению. Организации, которые выступают за бойкот, должны знать, что государство Израиль будет действовать против них и не позволит въезжать на территорию страны, чтобы навредить ее гражданам", – заявил министр безопасности Гилад Эрдан.

В черном списке оказались организации, которые призвали бизнес, художников и университеты разорвать связи с Израилем и настаивали на санкциях против этой страны.

В список попали, в частности, базирующаяся в Париже "Ассоциация франко-палестинской солидарности", британская благотворительная организация War on Want, "Американский комитет друзей на службе обществу" и другие.

Все они якобы связаны с глобальным движением "Бойкот, изоляция и санкции" (Boycott, Divestment and Sanctions - BDS), что выступает за экономическое, культурное и политическое давление на Израиль с целью прекращения оккупации им Палестинских территорий. Движение объединяет тысячи участников по всему миру.

Напомним, 6 декабря президент США признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Это вызвало волну насилия на Ближнем Востоке. В результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками в Иерусалиме и на Палестинских территориях погибли несколько протестующих.

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