Спорт Российский клуб хочет увести у Динамо защитника

2018-01-08 18:00 446

 

 

Московский «Спартак» сделал предложение швейцарскому «Янг Бойз» по трансферу защитника этой команды Касима Нуху.

По данным источника, за 22-летнего ганского футболиста российский клуб предложил «Янг Бойз» 10 миллионов евро.

Также сообщается, что «Янг Бойз» уже нашёл ему замену в лице швейцарского защитника «Сент-Этьена» Лео Лакруа.

Нуху в ноябре 2017 года дебютировал в составе сборной Ганы. В составе «Янг Бойз» игрок обороны провёл 52 матча. Также имеет опыт выступления за испанскую «Мальорку».

Напомним, что киевское «Динамо» также направляло в адрес «Янг Бойз» официальное предложение по поводу приобретения ганского защитника.

Еще по теме

"Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-50 самых богатых клубов

2018-01-04 20:30 2926

В СБУ показали видео задержания российского шпиона в Кабинете министров

2017-12-21 21:00 2834

Где и когда проведут зимние сборы украинские клубы: полный список

2017-12-19 14:30 4098

Плей-офф: Киевское Динамо обеспечило себе выход в 1/16 финала Лиги Европы

2017-11-24 12:43 2242

Еще новости в разделе "Спорт"

Российский клуб хочет увести у Динамо защитника

2018-01-08 18:00 446

В Англии разразился громкий скандал из-за боя Кличко - Джошуа

2018-01-08 16:15 791

Рейтинг WTA: украинская теннисистка Элина Свитолина стала четвертой ракеткой мира

2018-01-08 10:13 982

На пост главного тренера ПСЖ рассматривает Жозе Моуринью и Антонио Конте

2018-01-05 15:46 2650
Все статьи раздела "Спорт"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Российский клуб хочет увести у Динамо защитника 2018-01-08 18:00 446
В Англии разразился громкий скандал из-за боя Кличко - Джошуа 2018-01-08 16:15 791
Рейтинг WTA: украинская теннисистка Элина Свитолина стала четвертой ракеткой мира 2018-01-08 10:13 982
На пост главного тренера ПСЖ рассматривает Жозе Моуринью и Антонио Конте 2018-01-05 15:46 2650

Лента

19:30 В порт Одессы зашел первый в 2018 году корабль НАТО
19:00 Когда ударят морозы: появился неожиданный прогноз погоды в Украине
видео 18:30 Кровь стынет в жилах: замерзший океан сняли с дрона
18:00 Российский клуб хочет увести у Динамо защитника
17:30 Авто на "евробляхах" в Украине: власть предложила водителям сделку
17:00 Москаль прокомментировал возможность введения миротворцев ООН на Донбасс
16:30 Мотузяник рассказал о состоянии украинского военного, раненого за прошедшие сутки
16:15 В Англии разразился громкий скандал из-за боя Кличко - Джошуа
16:00 Москва опровергла, что собирается выходить из ВТО
15:46 Минбезопасности Израиля значительно расширило списки персон нон-грата