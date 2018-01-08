Спорт Российский клуб хочет увести у Динамо защитника

2018-01-08 18:00 446

Московский «Спартак» сделал предложение швейцарскому «Янг Бойз» по трансферу защитника этой команды Касима Нуху.



По данным источника, за 22-летнего ганского футболиста российский клуб предложил «Янг Бойз» 10 миллионов евро.



Также сообщается, что «Янг Бойз» уже нашёл ему замену в лице швейцарского защитника «Сент-Этьена» Лео Лакруа.



Нуху в ноябре 2017 года дебютировал в составе сборной Ганы. В составе «Янг Бойз» игрок обороны провёл 52 матча. Также имеет опыт выступления за испанскую «Мальорку».



Напомним, что киевское «Динамо» также направляло в адрес «Янг Бойз» официальное предложение по поводу приобретения ганского защитника.