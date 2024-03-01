Жизнь Экс-динамовцы Алиев и Милевский жестко рассорились из-за интервью

2024-03-01 11:32

Александр Алиев и Артем Милевский больше не друзья. Бывших партнеров по киевскому Динамо и сборной Украины рассорила история с лечением форварда.

Напомним, накануне Милевский рассказал о своей обиде на товарища из-за рассказа о пребывании в коме.

Долго ответа ждать не пришлось. Алиев в Инстаграмм заявил, что вообще вычеркнул для себя бывшего друга отовсюду.

"Я не смотрел интервью, только нарезки, мне дочь их показала. Этого человека уже нет у меня в телефонной книге, я удалил его из Instagram, из других соцсетей. Я с ним не общался. После тех слов, которые он сказал, для меня этот человек больше не существует.

Многие люди, мои близкие, с кем я служу, сказали мне, что если они его увидят, просто разобьют ему харю. Я попросил сделать все возможное, чтобы этого не делали", - рассказал Алиев.