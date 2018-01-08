Украина Кому из украинцев грозит отключение газа

2018-01-08 20:00 2170

Правила и случаи, в которых разрешено прекращение газоснабжения, прописаны в «Правилах поставок природного газа» и «Кодексе газораспределительных систем». В Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг рассказали о порядке прекращения поставок газа в жилые помещения.

Эксперты опубликовали порядок прекращения поставок газа в жилые помещения в Украине в 2018 году.

Согласно правилам, компании, которая поставляет газ, разрешено прекращать газоснабжение жилого помещения, если потребитель не оплатил квитанцию за газ в течение 10 дней после срока, прописанного в договоре. В таком случае потребителю должно быть направлено письменное сообщение с пометкой о вручении, в котором излагается требование самостоятельно прекратить пользование топливом. Компания направляет на объект специалиста для опломбировки запорных устройств.

«При этом в сообщении о прекращении потребления природного газа поставщик должен указать основания и дату прекращения потребления газа. Она не может наступить ранее, чем за три дня до даты получения уведомления», — говорится в сообщении НКРЭКУ.

В случае прекращения газоснабжения, представитель компании должен оформить соответствующий акт в двух экземплярах. Один из них остается у потребителя.

Возобновить поставку газа компания должна после получения письменного заявления потребителя, ликвидации нарушений и возмещения расходов на прекращение и возобновление газоснабжения. Сроки возобновления поставок топлива для городов составляют 2, для сельской местности — 5 календарных дней.

Случаи, в которых компаниям разрешено прекращать поставку газа в частные дома и квартиры, прописаны в «Кодеке газораспределительных систем». Определены следующие причины:

1. Несвоевременная или неполная оплата квитанций за потребленный газ.

2. Отсутствие или недостаточность подтвержденного объема природного газа по объекту потребителя.

3. Заявление потребителя о прекращении газоснабжения жилого помещения.

4. Отказ клиента от бесплатной установки индивидуального счетчика газа.

5. Невозврат оператору ГРМ заявления-присоединения к условиям договора распределения природного газа или расторжения договора распределения природного газа.

6. Несанкционированный забор газа или вмешательство в средства измерительной техники.

7. Несанкционированное восстановление потребления газа.

8. При аварийном состоянии газораспределительной системы или ликвидации последствий аварии.

9. Наличие задолженности за несанкционированный отбор газа из ГРМ.

Украинским законодательством предусмотрено, если потребитель восстановил газоснабжение без разрешения, то газоснабжающей компании разрешено прекратить поставку энергоресурса отсоединив газовые сети потребителя от газораспределительной системы (ГРС).