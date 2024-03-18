Некоторым украинцам, выехавшим за границу, могут отменить выплаты: озвучены случаи

В Украине иногда фиксируют случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после их выезда за границу.
Существует ряд оснований, по которым могут прекратить предоставление средств. В частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины.
Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Право на защиту". Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсий прекращается по следующим основаниям:
Срок возобновления пенсии после выяснения обстоятельств, повлекших прекращение, и при условии ее восстановления составляет десять дней. Если получателю пенсии неизвестно причину прекращения пенсионных выплат, нужно обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд (ПФУ) и выяснить причины прекращения выплаты.
Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем иметь официальный ответ, подлежащий обжалованию, в частности, в судебном порядке. Подать такое заявление можно, в частности, через вебпортал ПФУ, в личном кабинете.
Если суммы пенсии не получаются с текущего счета больше одного года, уполномоченный банк обязан уведомить об этом соответствующий орган Пенсионного фонда не позднее 28 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства. Со своей стороны получатель должен подать заявление в ПФУ. Также орган прекращает перечисление пенсии в случае исключения банка из перечня уполномоченных банков.