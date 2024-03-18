ВОЙНА В Украине Некоторым украинцам, выехавшим за границу, могут отменить выплаты: озвучены случаи

2024-03-18 22:15

 

В Украине иногда фиксируют случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после их выезда за границу.

Существует ряд оснований, по которым могут прекратить предоставление средств. В частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Право на защиту". Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсий прекращается по следующим основаниям:

  • если пенсия назначена из документов, содержащих недостоверные сведения;
  • в случае смерти пенсионера;
  • в случае неполучения пенсии через отделение почтовой связи в течение шести месяцев;
  • в других случаях, предусмотренных законом, например истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца;
  • непризнание пенсионера лицом с инвалидностью;
  • трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет.

Срок возобновления пенсии после выяснения обстоятельств, повлекших прекращение, и при условии ее восстановления составляет десять дней. Если получателю пенсии неизвестно причину прекращения пенсионных выплат, нужно обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд (ПФУ) и выяснить причины прекращения выплаты.

Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем иметь официальный ответ, подлежащий обжалованию, в частности, в судебном порядке. Подать такое заявление можно, в частности, через вебпортал ПФУ, в личном кабинете.

Если суммы пенсии не получаются с текущего счета больше одного года, уполномоченный банк обязан уведомить об этом соответствующий орган Пенсионного фонда не позднее 28 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства. Со своей стороны получатель должен подать заявление в ПФУ. Также орган прекращает перечисление пенсии в случае исключения банка из перечня уполномоченных банков.

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