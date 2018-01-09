Украина Убийство Ноздровской: Жена подозреваемого сделала резонансное заявление

2018-01-09 16:00 1046

Жена задержанного по подозрению в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского Ольга заявила "Фактам и комментариям", что ее сын Дмитрий Россошанский не был пьян, когда совершил ДТП в 2015 году, во время которого погибла сестра Ноздровской Светлана Сапатинская.

"На суде 27 декабря, где Ноздровская добилась, чтобы Дмитрий Россошанский не попал под закон "Об амнистии", ваш муж открыто угрожал Ирине", – сказала журналист издания, передает Гордон.

"Юра был сильно возмущен происходящим. Мы ждали сына. Его должны были, наконец, выпустить из СИЗО. Дима ведь попадал под амнистию! Юру всего колотило: как же так?! Его возмущала даже не столько Ноздровская, сколько решение судей. Понимаете, мы так надеялись, что Дима выйдет! Но в суде верили только Ноздровской. А нам не верил никто. Да, сын сбил ту девочку. Но он не был пьян", – рассказала Россошанская.

По ее словам, когда Россошанский-младший совершил ДТП, "в прессе назвали Диму сыном областного прокурора". "Клевета! Мой муж всю жизнь проработал водителем. Потом прицепились к тому, что дядя Димы – председатель суда. Это, положим, правда, но мы с тем дядей даже не общались… Конечно, Юру все это допекло. Когда стало известно, что Ноздровскую убили, и началась очередная травля сына в прессе, я сказала мужу: "Вот увидишь, все равно нас сделают крайними. Нас во всем обвинят". А у него от этих слов аж пот проступил. Теперь думаю: а вдруг этими словами я надоумила его признаться в убийстве?", – продолжила супруга подозреваемого.

На вопрос, не допускает ли она, что Юрий Россошанский действительно мог совершить это убийство, например, под воздействием алкоголя, Россошанская ответила: "Нет. Но я допускаю, что Юра мог во всем признаться, чтобы не трогали других – нас с дочкой, друзей Димы".

"Ребята ходили на суды, чтобы нас поддержать. А тут получилось, что их стали тягать на допросы. Возможно, муж испытывал перед ними чувство вины. 29-го, когда они сидели со сватом, Юра был спокоен. Помню, он только сказал что-то вроде: "Не тут страну назвали Гондурасом. Кто у нас судьи? Все, что мы говорим, даже не рассматривается", – сказала Россошанская.

Она также сообщила, что разговаривала с мужем после задержания по телефону.

"Это был короткий разговор по телефону. Услышав его голос, я расплакалась: "Что случилось? Тебя запугали? Ты не мог такого сделать! У них есть улики?" А он: "Ты не переживай. С тобой дочь. А еще у вас там есть охрана". Я повторяю вопрос об уликах, а он свое: "У вас есть охрана, я побеспокоился…" Вот и весь разговор… Сейчас наш дом со всех сторон окружен. Тут не меньше семи полицейских машин и даже пожарная машина. Не знаю, что они все тут делают. Лично я об охране никого не просила", – добавила жена подозреваемого.