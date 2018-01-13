Политика Следующий обмен заложников может быть проще - офис омбудсмена

2018-01-14 12:00 1388

 

Представитель уполномоченного по правам человека считает, что если уже есть отработаные схемы обмена, дело только за политическим решением

Второй этап обмена пленными может пройти значительно быстрей, чем в прошлый раз. Об этом сказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга в эфире 5 канала.

По его словам, уже есть отработанные механизмы и верификации, и дело остается только за политическим решением.

"С другой стороны господин Медведчук (представляет Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске - ред.) в одном из интервью накануне сказал, что ожидает, что политические переговоры будут достаточно сложными, и это вселяет определенные предостережения", - сказал Чаплыга.

Уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская ранее сказала, что 18 января Киев рассчитывает обменять украинских заложников на запрошенных боевиками "соратников" по обновленным спискам.

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории.

По данным СБУ, в заложниках у террористов остаются еще по меньшей мере 103 человека.

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