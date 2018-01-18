Политика Саакашвили загнали в угол - ГМС ускоряет процедуру его депортации

2018-01-19 09:11 1031

Лишенный гражданства Украины и Грузии Михаил Саакашвили на следующей неделе может лишиться последних легальных оснований для пребывания в Украине. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала News One.

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По его словам, Госмиграционная служба в Киевской области обжаловала принятое в его пользу 3 января решение Окружного административного суда Киева, который отказал Саакашвили в признании незаконным решения об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

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"Они ускоряют "суд по моей депортации" из Украины. У меня было 30 дней на обжалование этого решения. Не подождав эти 30 дней, сама ГМС, которая выиграла суд, подала на свое выигранное решение жалобу и обжалует то, что они выиграли. Это сделано для того, чтобы суд состоялся в понедельник, и во вторник у меня уже не было ни одного легального документа для нахождения в Украине", – пожаловался Саакашвили.

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