Политика Дело о госизмене: суд согласился проверить, Путин ли на видео

2018-01-18 19:00 1327

 

Суд поручил проверить, действительно ли в доказательствах обвинения по делу о госизмене против Виктора Януковича фигурируют президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергея Шойгу, командующий ЧФ РФ Александр Витко и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Оболонский райсуд Киева 18 января решил удовлетворить ходатайство прокурора о назначении экспертизы.

"Назначить по делу комплексную судебную портретную экспертизу, экспертизу видео- и звукозаписи", – зачитал судья.

Экспертиза должна определить, действительно ли на видео в документальном фильме Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" именно Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Аксенов и Александр Витко.

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