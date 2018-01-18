Экономика Украинцы с тревогой наблюдают за поведением доллара: гривня в крутом пике

2018-01-18 19:30 1300

 

Курс доллара на межбанке в продаже 18 января 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 7 копеек - до 28,80.

Курс евро в продаже повысился на 7 копеек - до 35,18 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 28,7400 - 28,7800 грн/доллар, евро 35,0944 - 35,1432 грн/евро, российский рубль 0,5063 - 0,5074 грн/рубль.

Напомним, 17 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,7000 - 28,7300 евро 35,0771 - 35,1138 грн/евро, российский рубль 0,5052 - 0,5061 грн/рубль. Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 28,66 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2866,6132 гривны за 100 долларов (+1,3556); 3498,1281 гривны за 100 евро (-6,0819); 5,0654 гривны за 10 рублей (-0,0159).

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Экономика

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Нацбанк: Бизнес ожидает доллар по 29 грн 2018-01-16 16:30 1843

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