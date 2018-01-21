Политика Теракт в Кабуле. Появилось видео, как туристы гостиницы на простынях сбегали от террористов

2018-01-22 00:07 716

 

В сети появилось видео, как посетители гостиницы "Интерконтиненталь" в Кабуле сбегали от террористов, используя простыни.

Напомним, в ночь на 20 января террористы захватили гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле. Атака произошла около 4 часов утра по местному времени, после чего началась операция по освобождению гостиницы.

Как рассказал один из посетителей гостиницы, афганец, террористы убивали только иностранцев.

Как сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, от нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли шестеро украинцев.

Кроме того, в ходе осады смертниками отеля Intercontinental в Кабуле (Афганистан) погиб один немец, один грек и один гражданин Казахстана. Двое погибших иностранцев еще не определены.

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