ВОЙНА В Украине В разведке заявили, что угроза ядерного теракта на Запорожской АЭС не миновала

2023-07-17 14:31

Угроза теракта на Запорожской атомной электростанции остается, пока там находятся российские военные. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"К сожалению, эти важные объекты - Крымский титан и Запорожская станция - находятся под оккупацией. Проведены работы по минированию объектов на территории ЗАЭС и завода Титан. Ситуация пока не изменилась и разминирование там не происходило. Продолжается политика шантажа. Говорить о том, что теракт - решенный сценарий, мы сегодня не будем. Но эта угроза существует, пока на этом и других важных объектах находятся российские оккупанты", - сказал он.

Напомним, ранее Энергоатом предупредил о новой угрозе Запорожской АЭС. Россияне намерены перевести энергоблок №4 ЗАЭС в состояние "горячая остановка" и отказываются выводить в "холодную остановку" энергоблок №5. Это может привести к аварии и масштабному выбросу радиации.

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В разведке заявили, что угроза ядерного теракта на Запорожской АЭС не миновала 2023-07-17 14:31