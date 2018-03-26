Политика Сегодня США и около 20 стран Евросоюза объявят о депортации российских дипломатов

2018-03-26 13:16 322

США и ряд европейских стран сегодня, 26 марта, объявят о высылке российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Об этом со ссылкой на источники сообщила работающая в Госдепе корреспондент телеканала CNN Мишель Косински в своем Twitter.

"Источник: ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран о высылке групп российских дипломатов. Значительное число, вероятно, получат пинок", - написала Косински.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готовится выдворить десятки российских дипломатов из страны.

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании, что "очень вероятно" Россия несет ответственность за атаку в Солсбери.

Напомним, британское издание The Times сообщило, что почти 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным The Times, действия по высылке дипломатов начнутся 26 марта с официального отзыва посла Европейского союза в России.

Официальный Киев не намерен предприять аналогичные шаги. И на то есть веская причина - необходимость поддержки наших поитзаключенных в России.

Первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дипломатические отношения Украины и России находятся на "критическом минимуме", который не нуждается в дополнительной высылке дипломатов.

"В Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов. Высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов ​​- и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть УКРАИНСКОГО представителя, почувствовать минимальную поддержку" - спрашивает Геращенко.