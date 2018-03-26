Политика Назначена дата рассмотрения апелляции на арест Савченко

2018-03-26 21:00 343

Апелляционный суд Киева 29 марта рассмотрит жалобу защиты народного депутата Надежды Савченко на избрание ей меры пресечения в виде ареста. Об этом сообщается на сайте суда.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 13:30.

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила ГПУ привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко. Депутату инкриминируют подготовку к захвату власти группой лиц по предварительному сговору, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, планирование теракта и покушения на государственных деятелей.

23 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко на два месяца без права залога.