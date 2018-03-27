Украина Стало известно, как подорожала паска в Украине за год

2018-03-27 17:30 481

 

В Ассоциации поставщиков торговых сетей подсчитали, как за год изменилась цена на паску. Если в 2017 году она обходилась украинцам в 100 грн, то за год ее стоимость возросла на 20%.

Об этом пишет директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

«Паска в 2017 году нам обходилась в 100 грн. А за год она подорожала на 20%. Мы приняли следующий рецепт паски весом 2,1 кг: 1 кг пшеничной муки, 6 яиц, 300 г сливочного масла, 300 г сахара, 400 г молока, 150 г изюма, 50 г дрожжей, по вкусу соль и ванильный сахар, украшения», — отметил он.

По данным ассоциации, в 2018 году среднестатистическая цена в Украине 1 кг муки составляет 9,6 грн, 6 яиц – 16 грн, 300 г сливочного масла – 52,6 грн, 300 г сахара – 3,6 грн, 400 г молока – 8,8 грн, 150 г изюма на развес – 12 грн, 50 г дрожжей – 7,4 грн, соль, ванильный сахар и украшения обойдутся еще где-то в 10 грн. Таким образом, подытожил Дорошенко, паска 2018 года будет стоить 120 грн.

 

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