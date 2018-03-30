Мир Tesla срочно отзывает электромобили Model S из-за коррозии

2018-03-30 12:13 710

Американская компания Tesla отзывает 123 тысячи электромобилей марки Model S по всему миру.

Причиной такого решения стали детали в гидроусилителе руля, которые подверглись коррозии. Как выяснил производитель, коррозия поражает болты гидроусилителя руля в регионах с холодным климатом, что может затруднить контроль.

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Отзыву подлежат те модели, которые были произведены до апреля 2016 года. Отмечено, что на данный момент не было зафиксировано ни одной аварии, причиной которой стала бы коррозия.

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Напомним, компания Илона Маска Tesla в Калифорнии прзентовала новый электрический грузовик с автопилотом Semi. Производство Tesla Semi начнется в 2019 году, а к 2020 году, по замыслу компании, электрофура станет полностью автономной.

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