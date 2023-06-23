Мир В США заявили, что автопилот Tesla спровоцировал уже 736 ДТП, в том числе особо тяжелые

2023-06-23 18:28

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявила, что автопилот Tesla спровоцировал 736 ДТП. При этом в некоторых авариях есть летальные случаи. Об этом пишет Motor1.

В NHTSA утверждают, что с 2019 года из-за автопилота Tesla погибли 17 человек.

Это может быть связано с удалением радара, который помогал автопилоту определять расстояние до объектов. Также указано, что с 2021 года электромобили Tesla оснащаются только камерами, которые записывают все происходящее вокруг автомобиля.

В настоящее время NHTSA проводит несколько расследований по этому поводу.

Все электромобили Tesla поставляются с адаптивным круиз-контролем и автоматическим управлением. Так, автомобиль может самостоятельно удерживать полосу движения.