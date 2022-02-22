Политика Киев начал разрыв отношений с Москвой: МИД отзывает временного поверенного по делам Украины в РФ

2022-02-22 14:10

МИД Украины отзывает временного поверенного по делам Украины в РФ Василия Покотило для консультаций в связи с признанием РФ "независимости" так называемых "ЛДНР". Об этом сообщает пресс-служба министерства во вторник, 22 февраля.

"В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины - так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", временный поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций", - сказано в сообщении.

Напомним, Украина готовит материалы для ЕСПЧ по признанию Россией так называемых "ЛДНР". В Минюсте сообщили, что начали подготовку дополнительных материалов в Европейский суд по правам человека из-за действий России на украинском Донбассе.