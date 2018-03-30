Политика Стало известно, почему Канада отказалась отменять визы для украинцев

2018-03-30 15:46 397

Канада не будет изменять визовые требования для Украины. Об этом говорится в ответе правительства на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

"Правительство Канады пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины", - говорится в документе.

Также в правительстве отметили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не отвечает безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.

В частности, не соответствуют требованиям социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью.

Кроме этого, в Канаде подчеркнули, что страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его анализ на основе взаимности.