Политика Наш флаг — сине-желтый! Глава МИД Украины жестко ответил Папе Римскому

2024-03-11 08:26

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому Франциску после его заявлений о том, что Украина должна иметь отвагу "белого флага" и вести переговоры.

"Наш флаг — сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги", – подчеркнул Кулеба в Twitter (X).

По словам главы МИД Украины, сильнее всего тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами".

"Что касается белого флага, то из истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь", - отметил Кулеба.

В то же время глава внешнеполитического ведомства Украины поблагодарил Папу Франциска "за постоянные молитвы за мир".

"Продолжаем надеяться, что после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев", - подытожил он.