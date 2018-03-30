Мир Uber сумел по-хорошему договориться с семьей убитой беспилотным такси женщины

2018-03-30 15:13 415

Адвокаты компании Uber урегулировали разногласия с семьей женщины, погибшей в американском штате Аризона в результате ДТП с участием беспилотного автомобиля. 

По словам адвоката семьи, вопрос с Uber был разрешен. Однако, как сообщает The Phoenix New Times, адвокат отказалась раскрыть какие-либо подробности данного соглашения.

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Напомним, 19 марта утром в штате Аризона беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину. Столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте. 

Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить. Он двигался со скоростью 38 миль в час (61 километр в час) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час.

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