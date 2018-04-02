Политика Сестра Савченко обратилась за помощью к Трампу

2018-04-02 16:30 667

Вера Савченко просит президента США обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией вокруг уголовного преследования ее сестры.

Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера написала письмо президенту США Дональду Трампу и попросила его обратить внимание на ситуацию с арестом и уголовным преследованием политика. Соответствующий документ был опубликован на странице Facebook Веры Савченко.

"Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины", - говорится в ее письме.

Кроме того, Вера Савченко просит Дональда Трампа обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией вокруг уголовного преследования Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснение политика за его убеждения.

Напомним,22 марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. Вскоре суд поместил политика под стражу до 20 мая 2018 года.