Украина Монетизация льгот на проезд: эксперт указал на недостатки новации

2018-04-02 18:10 456

Ряд положений Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах являются спекулятивными и неоднозначными. Об этом в комментарии УНН сообщил экономист Андрей Вигиринский.

“Отдельные положения Порядка являются спекулятивными и неоднозначными”, — отметил он.

Во-первых, по его словам, финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот в наличной форме осуществляется за счет местных бюджетов. Но это будет происходить исключительно при условии, принятия такого решения органами местного самоуправления. В случае непринятия такого решения соответствующие льготы продолжат предоставляться в безналичной форме. При этом органы местного самоуправления могут не вводить выплату наличными из-за норм количества поездок.

“Так, действующий порядок предусматривает, что размер ежемесячной наличной выплаты утверждается областными, Киевской городской администрациями и определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте в области (г. Киеве) на 30 поездок. Для лиц, которые в соответствии с законами имеют право на льготы по оплате проезда транспортом общего пользования на междугородных маршрутах, размер ежемесячной наличной выплаты увеличивается на 20%. Вероятно, для того, чтобы не обострять ситуацию, ограничивая возможность перемещения граждан, не все ОМС пойдут на такие шаги”, - отметил эксперт.

Более того, как добавил Вигиринський, в Порядке есть отдельные положения, противоречащие сути и целям монетизации.

Так, порядок предусматривает, что дополнительно органы местного самоуправления имеют право принимать решение об увеличении количества поездок и размера суммы ежемесячной наличной выплаты для отдельных категорий лиц, имеющих право на льготы по оплате проезда всеми видами транспорта. Так же и по категориям лиц, кроме определенных п. 3 Порядка, органы местного самоуправления вправе определять другие категории граждан, на которых будет распространяться его действие.

“То есть, судите сами, можно монетизировать, а можно этого и не делать. Можно сделать с 1 января доплату для льготников, как для наиболее добросовестных избирателей в размере эквивалентной не 30 поездкам в месяц, а допустим 60-ти или больше”, - обратил внимание он.

Экономист заострил внимание на еще одном “наиболее интересном примере нормотворца, который думал о децентрализации, но в конце понял, что могут быть сложности”.

Так, в Порядке указывается, что лицам, имеющим право на льготы по оплате проезда и состоящих на учете в Реестре по месту жительства в населенном пункте, где не введено предоставление льгот в наличной форме, при оплате проезда в населенном пункте, где оно введено, выдается билет, заверенный должностным лицом транспортного предприятия, который принял соответствующую оплату, путем указания ФИО такого лица, проставления своей подписи и штампа предприятия с указанием даты поездки, населенного пункта. Возмещение стоимости проезда таким лицам производится органом местного самоуправления по месту нахождения лица на учете в Реестре на основании поданного заявления и билетов об оплате проезда.

“Что это значит? Если вдруг в вашем населенном пункте решения о монетизации не принято, а вы поехали к соседу, в населенном пункте которого такое решение принято. Вы покупаете билет, вероятно, тот, кто вам его продал, легализует его надписями и печатью предприятия (не думаю, что водитель при себе имеет дубликат, тем более десятки водителей). Далее все почти просто - заявление, билет, возмещение. В целом интересного мало”, - отметил Вигиринский.

Таким образом, как подытожил экономист, монетизация льгот на проезд, в том виде, в котором она введена сейчас, имеет ряд спорных моментов. В частности, создает почву для злоупотреблений местных властей попытками “купить” избирателей-льготников, а для самих льготников, если они будут путешествовать, значительно усложняет возмещение льгот. Кроме того, остается возможность вообще не вводить монетизацию.

Напомним, 14 марта правительство приняло постановление “Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах” . Принятие документа позволяет органам местного самоуправления предоставлять льготы отдельным категориям граждан по оплате проезда в наличной форме.

Теперь льготникам начнут предоставлять компенсации, размер которой ежегодно будут определять областные, Киевская городская государственные администрации на соответствующий год.

Как утверждают в правительстве, монетизация устраняет несправедливость неравномерного доступа к указанной льготе, а льготники получают возможность тратить деньги по своему усмотрению.

Ранее также вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что именно органы местной власти будут решать, продолжит ли существовать нынешняя система расчета, или будет введена монетизация льгот. Лишь когда местные органы власти примут такое решение, соответствующий порядок, принятый Кабмином, будет введен в действие в том или ином регионе нашей страны.

Розенко также пояснил, что правительство не ограничивало количество льготных перевозок 30 поездками в месяц.

“Мы только установили минимальную социальную норму, ниже которой местный орган власти не может принимать решений по расчету монетизированной льготы. Местный орган власти может установить любое льготное количество перевозок на том или ином виде транспорта для льготников, но не меньшее, чем социальная норма”, - добавил вице-премьер.

Более того, по словам чиновника, льготники получили право выбора вида транспорта, на котором им ездить, поскольку сейчас возможность льготника воспользоваться маршрутным такси практически ограничена.

“Когда человек будет иметь на руках определенную сумму средств, он сам сможет решить, каким видом транспорта воспользоваться. Кроме того, человек будет иметь возможность вообще не использовать эти средства на проезд, а потратить их на другие свои собственные потребности”, - отметил Розенко.