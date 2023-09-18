Жизнь Бесплатный проезд: некоторые украинцы могут рассчитывать на льготы

2023-09-18 19:15

В Украине выделено 17 категорий граждан, которые имеют право на льготный проезд в электричках. При этом большинство из них могут ездить в пригородных поездах полностью бесплатно, а некоторые – за 50% от стоимости билета.

Об этом говорится в сообщении на сайте Укрзализныци.

Так, право на бесплатный проезд в электричках имеют:

- Инвалиды Великой Отечественной войны I, II, III групп и лица, которые к ним приравнены.

- Сопровождающий инвалида ВОВ I группы или лица, приравненного к инвалиду (не более 1 человека).

- Участники Великой отечественной войны, боевых операций по защите бывшего СССР из числа военнослужащих, которые проходили службу в военных частях, штабах и организациях, которые входили в состав действующей армии, бывшие партизаны, бывшие участники антифашистского Руху Опору.

- Лица с инвалидностью вследствие войны I, II, III групп и лица, приравненные по льготам к ним.

- Сопровождающие лиц с инвалидностью вследствие войны I группы (не более 1 человека) и сопровождающие участников боевых действий в период Второй мировой войны в возрасте 85 лет и больше, которым установлено I группу инвалидности.

- Участники боевых действий (пострадавшие участники Революции Достоинства, УБД, участники АТО).

- Родители военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы.

- Лица с инвалидностью, дети с инвалидностью.

- Лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний, военных учений с использованием ядерного оружия категории 1, участники ликвидации аварии на ЧАЭС категории 2.

- Несовершеннолетние дети, которые относятся к потерпевшим от Чернобыльской катастрофы и которым одновременно установлено причинную связь инвалидности с аварией на ЧАЭС.

- Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые воспитываются или учатся в учебно-воспитательных, учебных заведениях или интернатах.

- Дети из многодетных семей - бесплатный проезд в пригородных поездах независимо от расстояния и места проживания.

Пенсионеры по возрасту.

Ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны налоговой милиции, ветераны Государственной пожарной охраны, ветераны Государственной криминально-исполнительной службы, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины - бесплатный проезд ж/д транспортом пригородного сообщения независимо от места проживания.

50% скидки положены:

- Лицам, которые сопровождают людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более 1 сопровождающего) в период с 1 октября по 15 мая, без ограничения количества поездок.

- Студентам заведений высшего образования I-IV уровней аккредитации и ученики профессионально-технических учебных заведений независимо от форм собственности

Кроме того, дети в возрасте от 6 до 14 лет - 25% скидки от стоимости проезда.

Для получения льготы необходимо предъявить документ, который подтверждает статус и право воспользоваться бесплатным проездом или скидкой на оплату билета. Полный перечень документов можно посмотреть на сайте перевозчика.